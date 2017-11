Pensioni, sinistra in piazza con Cgil per protestare il 2 dicembre

Tutta la galassia di sinistra, dal nascituro partito unico Mdp-Si-Possibile fino a Campo Progressista di Pisapia, sarà in piazza sabato 2 dicembre per la mobilitazione convocata dalla Cgil dopo la rottura del tavolo sulle pensioni a Palazzo Chigi. Il sindacato di Susanna Camusso, a differenza di Uil e Cisl, ha bocciato il pacchetto del governo, rilevando le "gravi insufficienze" presenti. In piazza scenderanno anche i big come Bersani e Speranza.