Pensioni,sindacati in piazza il 2/4

Sindacati in piazza il 2 aprile per "cambiare le pensioni e dare lavoro ai giovani". E' lo slogan della giornata di mobilitazione nazionale promossa da Cgil, Cisl e Uil. Agli eventi parteciperanno i tre segretari generali, Susanna Camusso (a Venezia), Annamaria Furlan (a Roma) e Carmelo Barbagallo (a Napoli), che terranno i loro comizi al termine dei cortei per chiedere pensioni dignitose per giovani e precari e accesso flessibile alla previdenza.