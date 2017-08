Pensioni, ritocchi Ape: si lavora ad interventi su anni e donne

Un 'tagliando' all'Ape social e i possibili interventi per agevolare le donne. Sono questi i temi sul tavolo convocato la prossima settimana al ministero del Lavoro. In particolare si lavora per ridurre gli anni di contribuzione per le lavoratici che vogliono accedere all'Ape social (potrebbero essere 3 in meno). Inoltre le platee che rientrano nell'Ape potrebbero anche essere allargate.