Pensioni, Poletti: "Per quelle minime pensiamo a bonus 80 euro"

"Sulle pensioni minime io credo che potrebbe andare in porto l'ipotesi di Renzi di un bonus di 80 euro, ma siamo a sei mesi dalla legge di Stabilità, è ancora presto per sapere come sarà articolata la norma". Lo afferma il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. "Bisogna aiutare le categorie deboli. Poi bisogna vedere come, un conto è parlare di pensioni, un altro di pensionati, perché alcuni ne hanno due o tre".