Pensioni, Poletti: novità "quattordicesima" per molti italiani

Quattordicesima più "pesante" del 30% per i pensionati che già la ricevono, mentre arriverà per la prima volta a chi riceve intorno ai mille euro. Lo annuncia il ministro del Lavoro Giuliano Poletti in un'intervista al Corriere della Sera a proposito delle misure sulle pensioni che verranno attuate con la legge di Stabilità. "Le cifre esatte saranno definite nella legge di Bilancio, ma l'ordine di grandezza è quello che le ho detto", sottolinea.