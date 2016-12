Pensioni, Poletti:guaio precarietà

"I contratti precari hanno avuto un tremendo effetto dal punto di vista previdenziale perché contratti precari e carriere interrotte producono un problema serio per le pensioni future". Lo ha affermato il ministro del Lavoro Poletti, aggiungendo: "Credo che il disastro realizzato in questi ultimi 20 anni sia quello della precarizzazione, che non è stata scelta sapientemente, ma è derivante da una serie di comportamenti e di omissioni".