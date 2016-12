Pensioni,Padoan: più flessibilità

"Sulle pensioni stiamo esaminando la flessibilità in uscita. I diritti acquisiti restano tali". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a Trento per il Festival dell'Economia. "I veri diritti acquisiti - ha aggiunto - sono quelli basati sul contributivo", sottolineando però che questo non ha implicazioni sulla riflessione in corso.