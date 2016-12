Pensioni,Moscovici: ok conti Italia

"Non abbiamo cambiato idea sull'Italia e confermiamo la decisione presa il 25 febbraio di non aprire una procedura" per debito eccessivo. La rassicurazione al nostro Paesei arriva dal commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici dopo la sentenza della Corte costituzionale sulle pensioni e dopo le garanzie ricevute sui nostri conti dal ministro Pier Carlo Padoan. "Il nostro giudizio quindi non cambia", sottolinea Moscovici.