Pensioni, la proposta del governo: "Stop aumento età per i lavori gravosi"

Stop dell' aumento a 67 anni dell' età pensionabile dal 2019 per 15 categorie di lavori gravosi: le 11 già fissate dall'Ape social (tra cui maestre, infermieri turnisti, macchinisti e edili) e altre 4 (agricoli, siderurgici, marittimi e pescatori). Questa la proposta messa dal governo sul tavolo tecnico a palazzo Chigi , secondo quanto riferiscono i sindacati . Si tratta di una platea di 15-20mila persone. Per la Uil però " non è sufficiente ".

Inoltre il governo ha proposto "una commissione con Inps, Istat, Inail i ministeri della Salute, del Lavoro e dell'Economia e forse anche i sindacati, che lavori fino a giugno o anche settembre" per calcolare le differenze nella speranza di vita in base al lavoro che si svolge.



Per i sindacati non è sufficiente - "La proposta del governo per bloccare l'età di pensionamento non è sufficiente", lo afferma il segretario confederale della Uil Domenico Proietti, al termine del tavolo tecnico sulle pensioni a palazzo Chigi. "Ci rivediamo giovedì e poi ancora lunedì", spiega il sindacalista. Mercoledì è invece prevista una riunione unitaria tra Cgil, Cisl e Uil.