Pensioni, l'Inps: "Vantaggi sindacalisti, possono cumulare due assegni"

Le pensioni dei sindacalisti sono in media più vantaggiose di quelle dei lavoratori dipendenti. E' quanto emerge dall'indagine "Porte aperte" dell'Inps che ricorda come, per uno stesso periodo, i sindacalisti possono cumulare la contribuzione figurativa del lavoro in aspettativa a quella dell'impegno nel sindacato . Inoltre, prima di lasciare il lavoro, "possono farsi pagare dalle organizzazioni sindacali incrementi delle proprie pensioni".

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha iniziato di recente ad analizzare i conti di diverse professioni in fatto di pensioni. L'indagine in questione riporta come un decreto del 1996 permetta ai sindacalisti di cumulare due pensioni. In aspettativa o in distacco sindacale, esiste comunque la possibilità di ricevere i contributi del sindacato e quelli dell'azienda di provenienza, nel caso di un'imprea privata (contributi figurativi). Per l'amministrazione pubblica, il conteggio della pensione si basa sull'ultimo stipendio.



Secondo i dati forniti dal ministro del Welfare, Giuliano Poletti, sono state oltre 17mila le persone che hanno usufruito della possibilità.



Cgil e Uil non ci stanno - Dopo la pubblicazione del rapporto, è arrivata la risposta dei sindacati. La Cgil ha ribattuto spiegando che "non vi è nessuna condizione di privilegio. I lavoratori distaccati rinunciano a sviluppi di carriera e ad altre retribuzioni per la presenza in servizio". La Uil invece bolla i dati dell'indagine come "notizie imprecise. L'Inps esprime una valutazione generica, da far sospettare che l'intento sia di generare discredito".