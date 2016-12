Pensioni, Inps: spesa dipendenti pubblici a 65 mld, media 1.772 €

La pensione media lorda mensile dei dipendenti pubblici è al primo gennaio 2015 di 1.772 euro , 10 euro in più rispetto allo scorso anno. L'importo medio, calcola l'Inps, è più alto per gli uomini, 2.175 euro contro i 1.486 euro delle donne. Queste ultime rappresentano il 58,4% del totale dei pensionati ma l'importo è pari, in media, al 68,3% di quella dei maschi.

Le pensioni erogate dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici al primo gennaio 2015 sono 2.818.300, lo 0,16% in più rispetto a quelle vigenti al primo gennaio 2014. La spesa complessiva ammonta a quasi 65 miliardi di euro, in aumento dello 0,75% rispetto all'anno precedente.



L'importo medio mensile delle pensioni dei dipendenti pubblici è aumentato in 5 anni di circa 100 euro. Lo si evince dalle tabelle dell'Inps, secondo cui l'assegno ammontava in media a inizio 2011 a 1.671,18 euro, contro i 1.772,9 delle rilevazioni al primo gennaio 2015.



Dall'analisi dei dati relativi alle singole Casse emerge poi che il maggior numero di pensioni, 1.677.746, è a carico della Cassa trattamenti pensionistici dipendenti statali, seguita dalla Cassa Pensioni dipendenti enti locali, con 1.054.013 pensioni erogate, dalla Cassa Pensioni sanitari, con 68.540, dalla Cassa pensioni insegnanti, con 15.095, e dalla Cassa Pensioni ufficiali giudiziari, con 2.906 trattamenti pensionistici.



Il numero delle nuove pensioni liquidate nell'anno 2014 è stato di 100.806 unità. La ripartizione secondo la tipologia delle pensioni mostra che il 41% del totale sono pensioni di anzianità/anticipate, il 13,4% pensioni di vecchiaia, il 7,3% di inabilità ed il 38,2% ai superstiti. La spesa per le nuove pensioni liquidate è stata di quasi 2,5 miliardi di euro, pari a circa il 4% della spesa totale. L'importo medio mensile delle pensioni liquidate nel 2014 ammonta a 1.872,8 euro, il 6% in più rispetto all'importo medio riferito all'intero complesso delle pensioni vigenti.