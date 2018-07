Pensioni, Inps: con quota 100 i costi saranno di 4-14 mld l'anno

Se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta "quota 100" per il pensionamento anticipato, secondo l'Inps i costi per le casse dell'istituto di previdenza viaggerebbero tra i 4 e i 14 miliardi di euro l'anno. E' quanto risulta da varie ipotesi di simulazione effettuati dagli esperti, che ipotizzano fino a un milione e 172mila assegni in più l'anno a carico dell'Inps.