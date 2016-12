Pensioni, Inps: a dipendenti pubblici 66,3 milioni di euro nel 2016

Le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici in vigore al primo gennaio 2016 ammontano a un importo complessivo annuo di 66.309 milioni di euro, per una media di 1.795 euro a testa al mese. Lo rende noto l'Inps, precisando nell'ultimo Osservatorio che, rispetto al 2015, si registra un incremento dello 0,8% nel numero delle pensioni e degli importi annui in pagamento ad inizio anno, cresciuti del 2,1%.