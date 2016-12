Pensioni, Inps: 64,6% importo mensile inferiore ai mille euro. Boeri: governo non credibile? Mai detto

Nel Mezzogiorno il numero dei pensionati con redditi pensionistici sotto i 1.000 euro supera il 48% del totale, mentre nelle altre aree geografiche sono presenti per il 32% e il 36% rispettivamente al Nord e al Centro. Di contro, i pensionati che percepiscono importi tra 1.500 e 2.000 euro al Nord superano di oltre 7 punti percentuali quelli dal Mezzogiorno. Infine, i pensionati delle classi più alte, oltre i 2.000 euro mensili, residenti nel Mezzogiorno sono il 18%, contro il 24% e il 25% delle altre aree geografiche.



Boeri smentisce: "Mai detto impegni del governo non credibili" - "Mi sembra che gli impegni del governo non siano tanto credibili". E' questa la frase che sarebbe stata pronunciata da Tito Boeri parlando di welfare. Ma il presidente dell'Inps ha prontamente smentito: "Mai detto e mai pensato che gli impegni del governo sono poco credibili. Anzi, le osservazioni che in passato ho rivolto all'esecutivo le ho fatte proprio perché so che il governo si impegna seriamente sui suoi piani. Oggi mi sono espresso unicamente sul tema delle salvaguardie precisando che ci avevano detto che la settima sarebbe stata l'ultima invece ora c'è l'ottava e ho già il tam tam della nona".