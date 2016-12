Pensioni, Corte dei Conti: "Senza riforme spesa +30 miliardi di euro all'anno"

Stabilità a lungo termine - Per i giudici contabili "le previsioni a lungo termine sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico" e "l'adeguatezza dei trattamenti futuri" mettono in luce "la stabilità di lungo periodo della spesa pensionistica e il considerevole lavoro di suo contenimento realizzato dal ciclo di riforme degli ultimi anni".



In particolare, la riforma del 2007, che ha introdotto il sistema delle quote, "ha permesso una riduzione pari all'1% del Pil", mentre quelle del biennio 2010-2011 hanno "garantito una ulteriore riduzione di pari ammontare".



L'Italia deve crescere - Le valutazioni sono basate "su ipotesi demografiche, di crescita del prodotto e di partecipazione degli individui al mercato del lavoro che, pur se condivise in ambito Ue, fanno emergere i fattori futuri di rischio". Per l'Italia, sottolinea la Corte dei Conti, "l'ipotesi sottostante le previsioni è quella relativa alla crescita della produttività del lavoro e del Pil nel suo complesso".



In sintesi, concludono i magistrati contabili, "il sistema pensionistico è in equilibrio a patto che l'Italia torni, da subito anche se gradualmente, su un sentiero di crescita moderata".