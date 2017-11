Pensioni, confronto finale fra sindacati e governo: "Esenzioni anche per anzianità e proroga Ape social"

E' il giorno del confronto finale a Palazzo Chigi fra governo e sindacati sul tema delle pensioni. Il premier Paolo Gentiloni ha presentato le proposte dell'esecutivo, fra le quali spiccano la proroga dell'Ape sociale e l'estensione delle esenzioni, per le categorie definite "gravose", anche alle pensioni di anzianità (e non solo a quelle di vecchiaia). Prevista inoltre l'istituzione di un fondo per i potenziali risparmi di spesa.