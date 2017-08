Pensioni, Confindustria: "Allarme giovani, anziani siano generosi"

"C'è un problema giovani in Italia, si parla delle loro pensioni e non del fatto che non lavorano". Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia presentando il rapporto Check up del Mezzogiorno. "Dobbiamo costruire una società equa, generosa, meno dedita a guardare indietro. Il debito non l'hanno fatto i giovani. Bisogna dargli la possibilità di costruirsi un futuro. Le generazioni passate dovrebbero essere più generose", ha aggiunto Boccia.