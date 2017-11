Pensioni, Camusso: "Si cambi strada oppure mobilitazione"

Le proposte emerse al tavolo governo-sindacati sull'adeguamento alla speranza di vita dell'età di pensionamento "non vanno bene". Lo ha detto il segretario generale Cgil Susanna Camusso preannunciando una mobilitazione "se non ci saranno risposte alle nostre richieste. Se un meccanismo non va bene ed è ingiusto, bisogna cambiarlo. Non si può semplicemente agire per deroghe".