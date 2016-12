Pensioni, Boeri (Inps):impegni del governo non sono molto credibili

"Mi sembra che gli impegni del governo sulle pensioni non siano tanto credibili". Lo ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando di welfare. Boeri ha fatto l'esempio degli interventi di salvaguardia per gli esodati: "Ci avevano detto che il settimo sarebbe stato l'ultimo, invece c'è stato l'ottavo e ho già il tam tam del nono". "Speriamo che il prossimo anno si possa mettere in campo una strategia coerente", ha aggiunto.