Pensioni, Tito Boeri: "In 10 anni 140 miliardi di costi aggiuntivi"

Il calcolo è legato all'introduzione della quota 100, al blocco immediato dell'adeguamento dell'aspettativa di vita sui contributi necessari alla pensione anticipata e al blocco dopo il 2019 dell'adeguamento sull'eta' di vecchiaia.



"Con il requisito minimo di 62 anni e 38 di contributi per l'accesso alla pensione - ha spiegato Boeri in una audizione alla Camera - con la proroga dell'ape sociale, con l'opzione donna, il mancato adeguamento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata e il congelamento a 67 anni per la pensione di vecchiaia si avranno costi aggiuntivi di sette miliardi nel 2019, 11,5 miliardi nel 2020, di 17 miliardi nel 2021 e costi complessivi aggiuntivi nei primi 10 anni di 140 miliardi".



Mandando le persone a riposo in anticipo, avranno una pensione più bassa rispetto a quella che avrebbero avuto uscendo a 67 anni con la vecchiaia o con 43 anni e tre mesi di contributi (requisiti da aggiornare secondo le regole attuali all'aspettativa di vita nei prossimi anni, ndr) c'è una crescita in iniziale della spesa e poi risparmi. "Fino al 2046 si spendono 400 miliardi in più e dopo si hanno risparmi. L'impatto sul debito implicito è di 100 miliardi. L'elemento importante la mancata indicizzazione alla speranza di vita", ha aggiunto il presidente dell'Inps.



Su pensioni d'oro 300 mln risparmi con tetto 78mila euro - Secondo Boeri, per ottenere circa 300 milioni l'anno dall'intervento sulle "pensioni d'oro" si può intervenire con il ricalcolo sulle pensioni oltre i 78.000 lordi l'anno, cioè circa 3.800 netti al mese, o con il taglio alla perequazione sulla base dell'intervento del governo Letta (mancato adeguamento del 50% dell'inflazione oltre i 2.500 lordi al mese).



Con quota 100 per lavoratore rischio perdita 500 euro al mese - Boeri ha calcolato che, con uno stipendio di 40.000 euro annui e una pensione retributiva fino al 2011, poi contributiva, andando in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi invece che a 67 anni come previsto dal 2019 per la pensione di vecchiaia (e versando i contributi) si potrebbero ricevere circa 30.000 euro l'anno. Rinunciando a 500 euro (-21%) che si avrebbero se si lavorasse ancora 5 anni.



Pensioni d'oro, ipotesi contributo: tramonta il ricalcolo - Rimangono due le ipotesi sul tavolo, per risolvere il "problema" del taglio alle pensioni d'oro. La prima, che prende quota anche tra i Cinquestelle, è applicare un contributo di solidarietè. La seconda è fermare la rivalutazione all'inflazione. Lo spiegano fonti di Lega e M5s. Una decisione sulla norma, da inserire in manovra, non sarebbe stata ancora presa. Ma sembra tramontare l'ipotesi originaria, di un ricalcolo con metodo contributivo degli assegni oltre i 4.500 euro mensili: troppo alto il rischio di ricorsi e di incostituzionalità.