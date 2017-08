Pensioni, Boeri: "Il blocco a 67 anni costa 141 miliardi di euro"

Bloccare l'età pensionabile a 67 anni a partire dal 2021 costerebbe "141 miliardi di euro in più da qui al 2035". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, sottolineando che tale scenario comporterebbe "un aumento del debito pensionistico implicito, dato che l'uscita prima del previsto non verrebbe compensata, se non in minima parte, da riduzioni dell'importo delle pensioni".