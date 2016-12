Pensione donne 30% meno di uomini

In Italia il reddito da pensione delle donne è mediamente inferiore del 30% rispetto a quello degli uomini. A sottolinearlo è stato il presidente del Cnel, Antonio Marzano, nel corso di un'audizione alla Camera. Secondo i dati Inps, infatti, l'importo medio mensile degli assegni previdenziali è pari a 1.547 euro per gli uomini (calcolati su 7.306.408 pensionati) e a 1.081 euro per le donne (calcolati su 8.451.218 pensionate).