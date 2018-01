Pedaggi A24-A25, Delrio: sconti fino al 20% per i pendolari

Sconti per i pendolari sui pedaggi autostradali di A24-A25 e contributi pubblici per mettere in sicurezza l'infrastruttura, ora a rischio sismico. E' quanto concordato tra i governatori di Lazio e Abruzzo e il ministro dei Trasporti Graziano Delrio dopo i maxiaumenti (+13%) che hanno riguardato i collegamenti tra alcune zone interne dell'Abruzzo e la Capitale. Si parla di ribassi fino al 20% e di un piano di cinque anni per calmierare le tariffe.