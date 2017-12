Pastificio Rana acquisisce da Nestlè Italiana lo stabilimento di Moretta (CN)

Contestualmente alla cessione del ramo d’azienda, Nestlé Italiana e Pastificio Rana hanno inoltre siglato un importante accordo di natura commerciale: dal closing dell’operazione il Pastificio Rana distribuirà e commercializzerà la pasta fresca e le salse a marchio Buitoni in tutta l’area EMENA (Europe, Middle Est & North Africa), ad eccezione di Italia e Spagna, Paesi nei quali queste categorie a marchio Buitoni continueranno ad essere distribuite e commercializzate direttamente da Nestlé. Il marchio Buitoni resta di proprietà Nestlé che ne conferma la centralità all’interno del proprio portafoglio: l’azienda infatti continuerà ad investire sul brand in innovazione, ricerca e risorse di marketing. L’operazione sarà perfezionata nelle prossime settimane, una volta concluse le procedure di legge, di consultazione sindacale e delle attività necessarie a garantire la continuità nella gestione dello stabilimento.



"Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Pastificio Rana, produttore simbolo dell’eccellenza alimentare nel nostro Paese – ha dichiarato Leo Wencel, Capo Mercato del Gruppo Nestlé in Italia. La pasta fresca e le salse a marchio Buitoni sono da sempre sinonimo di qualità ed emblemi della grande tradizione gastronomica italiana. La partnership commerciale con Rana consentirà di cogliere opportunità di crescita anche all’estero, garantendo al contempo sviluppo e continuità occupazionale al sito di Moretta".



"Siamo molto felici di aver colto questa opportunità, che ci permette di espandere da subito la nostra capacità produttiva, aumentare i volumi e dare una risposta tempestiva ed efficace a un mercato globale che ci vede crescere da oltre 25 anni con tassi medi superiori al 15% - dichiara Gian Luca Rana, Amministratore Delegato del Pastificio Rana. Lo stabilimento di Moretta si aggiunge a quelli di San Giovanni Lupatoto, Paratico, Gaggiano e Pavia, e si caratterizza per la presenza di professionalità e know-how specializzati, che si sposano perfettamente con l’approccio alla qualità, alla ricerca e all’innovazione che ci contraddistingue da sempre. Inoltre, lo stabilimento si inserisce in un’area territoriale a forte vocazione agro-alimentare che intendiamo ulteriormente valorizzare facendo leva sulle numerose eccellenze locali. Infine - conclude Gian Luca Rana - questa partnership commerciale ci permetterà di far apprezzare e crescere le categorie pasta fresca e salse di un marchio importante e storico come Buitoni sui mercati nei quali non è attualmente presente".