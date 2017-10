Partenza in ribasso per Piazza Affari, Ftse Mib -0,22%

Piazza Affari apre in calo. In avvio di contrattazioni l'indice Ftse Mib ha segnato un ribasso dello 0,22% a 22.426 punti. Tra le big del listino milanese si segnala ancora la debolezza del settore bancario: -0,89% per Intesa Sanpaolo e -0,46% per Unicredit.