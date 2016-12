Papa: crisi greca sia un esempio

"Mi auguro che in Grecia tutto si possa risolvere e che la prossima volta ci sia più sorveglianza, anche per evitare situazioni simili in altri Paesi". Lo afferma il Papa sul volo di ritorno per Roma, dopo la visita in America Latina. Secondo Francesco "la strada dei debiti non finisce mai". Per questo sarebbe meglio abbracciare "un nuovo progetto, di cui mi hanno parlato tempo fa, in cui un Paese fa come un'azienda, dichiara bancarotta senza default".