Palazzo Chigi: "Il raddoppio del bonus bebè è solo una tra le proposte"

Fonti di Palazzo Chigi sottolineano come l'ipotesi del raddoppio del bonus bebè sia, allo stato, sola una delle proposte in campo. Prioritario, sostengono le stesse fonti, è uno sguardo complessivo sugli strumenti di welfare e non una o un'altra ipotesi che, al momento, restano tali. La proposta era stata lanciata dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin , come possibile politica di sostegno alle nascite e per evitare un crac demografico.

L'idea della Lorenzin: "Più soldi a chi fa figli" - L'idea della Lorenzin è di aumentare l'assegno del doppio rispetto a quello emesso oggi dall'Inps. Se poi le coppie decidessero di dare al primo figlio un fratellino, avranno una cifra ancora superiore. Come? Nella proposta elaborata dagli uffici del ministero della Sanità si prevede un aumento della spesa di circa 2,2 miliardi, tenendo conto dell'incremento dei costi ma anche del miliardo di euro di risparmio rispetto alle previsioni a causa del calo delle nascite.



Il bonus bebè oggi e fino al 2017 è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno un Isee inferiore a 25mila euro all'anno e a quelli che lo hanno più basso di 7mila. I primi ricevono 80 euro al mese (960 all'anno) per ogni figlio, i secondi 160 euro (1.920 all'anno). La Lorenzin inoltre vorrebbe innalzare la soglia massima Isee a 30mila euro. Al momento il bonus è previsto per i bambini nati dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre del 2017, nel progetto Lorenzin la durata è portata fino al 2020.



Gasparri: "Governo disperato, teme le amministrative" - La proposta della Lorenzin ha però incontrato dure crticihe da parte dell'opposizione. "Il raddoppio del bonus bebè è l'ennesima sparata di un governo disperato", ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri (Fi). "Renzi teme le amministrative - ha aggiunto -, sa che sul referendum costituzionale rischia grosso, e allora dice o fa dire fesserie a raffica". E ancora: "Da dove prende i soldi Renzi per queste operazioni? Prima i bonus per i maggiorenni, compresi gli extracomunitari, ora le famiglie che in realtà ha massacrato in tutti i modi e che chiedono solo un po' di serietà. Anche questo annuncio rischia di rivelarsi la solita buffonata".