Pagamenti: diminuiscono le imprese in grave ritardo

Certo, nonostante i buoni risultati solo il 35,1% delle imprese italiane paga alla scadenza, mentre la quota maggiore – pari al 64,9% - salda i fornitori in ritardo. Più precisamente il 51,1% paga con un ritardo inferiore al mese, mentre il 13,8% con oltre 30 giorni di ritardo.



Quest’ultimo dato dal 2010 ad oggi è sempre aumentato: osservando le tabelle dello studio si può infatti notare come dal 5,5% del 2010 si è passati al 16,7% del secondo trimestre del 2014, per poi scendere, trimestre dopo trimestre, al 13,8% dei primi tre mesi dell’anno in corso. Tuttavia, dai dati si nota anche che, nonostante il calo dei ritardi gravi, non si è verificato un aumento rispetto al trimestre precedente dei pagamenti alla scadenza, bensì sono aumentati i pagamenti saldati con un ritardo inferiore ai 30 giorni, ma pur sempre in ritardo.



Nel primo trimestre del 2015, infatti, le imprese che avevano saldato alla scadenza i propri fornitori erano il 36,3% del totale, un dato sceso al 35,1% nel periodo gennaio-marzo del 2016. Sempre un anno fa le aziende che avevano effettuato i pagamenti con un ritardo inferiore ai 30 giorni erano il 48% del totale contro il 51,1% dei primi tre mesi dell’anno in corso. La quota di imprese che hanno saldato in fornitori con un ritardo di oltre 30 giorni è invece passata dal 15,7% al 13,8%.



Le ultime rilevazioni mostrano come siano le imprese del Nord-Est le più puntuali d’Italia. In quest’area del Paese, infatti, il 43,5% delle imprese paga alla scadenza mentre solo l’8,1% salda in grave ritardo (appunto oltre i 30 giorni). Al contrario, al Sud solo il 22,1% delle aziende paga i fornitori alla scadenza mentre il 23,2% salda in grave ritardo.



Tra i settori spiccano le performance dei servizi finanziari, con il 45% delle imprese rientranti nella fascia più virtuosa, l’edilizia, con il 39,4%. Il settore che invece sembra aver affrontato meglio la crisi è quello dei trasporti e della distribuzione: mentre in media, negli ultimi sei anni, la percentuale dei cattivi pagatori è aumentata del 150,9% (passando, come anticipato, dal 5,5% al 13,8%) per il comparto citato il Cribis ha registrato una crescita del 46,9%.