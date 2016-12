Padoan: via a nuove privatizzazioni

"Le privatizzazioni daranno maggiore competitività e maggiore trasparenza". Così il ministro Pier Carlo Padoan, che spiega come "le risorse per le privatizzazioni ridurranno il debito e rafforzeranno le società aprendole ai mercati finanziari e agli investitori internazionali così come per Eni ed Enel". Sul piano delle riforme ribadisce: "Il governo continuerà la sua azione. Dopo tre anni di crisi la crescita e l'occupazione stanno ritornando".