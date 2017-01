Padoan: "Ue non boccerà la manovra Creeremo 800mila posti di lavoro"

18:45 - "La legge di Stabilità è pronta, stiamo solo vedendo gli ultimi dettagli". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. "Lunedì mattina - ha aggiunto - il testo del provvedimento sarà al Quirinale". Il titolare del Tesoro ha poi assicurato di non temere una bocciatura dalla Ue perché "il deficit-Pil continua a scendere e l'obiettivo strutturale migliora. Il programma delle riforme è importante. Noi pensiamo di essere assolutamente in regola".

Il ministro ha anche dichiarato che con le nuove misure potrebbero crearsi 800mila nuovi posti di lavoro. "Potrebbe essere così", ha detto intervenendo a "In 1/2 ora", soggiungendo: "Potremmo sbagliarci, ma per difetto".



"La Finanziaria deve rimanere così com'è" - Padoan ha poi detto: "Il Parlamento vorrà dire la sua ed è sacrosanto. Ma la Finanziaria di quest'anno è molto compatta e così deve rimanere. Altrimenti l'efficacia complessiva viene meno".



"Nessuna manovra correttiva" - E, alla domanda su cosa sarebbe successo con prospettive di crescita inferiori allo 0,6% nel 2015 e se c'era da aspettarsi una manovra correttiva, ha replicato: "Questa domanda me la facevano a maggio ed aprile e io dicevo no. Se me lo chiede ora rispondo nello stesso modo".



Con la legge di Stabilità, ha sottolineato, "ci perde tutta la fascia di persone che ha lucrato sugli sprechi. Chi ha lucrato sulle rendite smetterà di guadagnarci. Smetteranno di guadagnarci gli evasori fiscali. Che pagheranno mentre non hanno mai pagato".



Sgravi sotto i 1.200 euro netti - Inoltre, soffermandosi sullo sgravio contributivo triennale per i contratti a tempo determinato, ha precisato che "le risorse mobilitate sono relative a un tetto di usufrutto che equivale a una soglia massima di 1.200 euro netti".



Agli imprenditori: "Investite e create lavoro" - In relazione agli sgravi, che Padoan definisce "molto significativi, come ha detto anche Squinzi", il ministro si rivolge "agli imprenditori: adesso investite e create occupazione". Proprio per gli sgravi, spiega, "abbiamo mobilitato 1,9 miliardi, ma se non saranno sufficienti significa che l'economia avrà ripreso" perché ci saranno nuove assunzioni, per le quali "ci saranno risorse aggiuntive": ecco perché "non si esclude di destinare altre risorse. Se le cose andranno bene sarà una misura che si autofinanzierà".



Poi, in merito alle polemiche sulla tassazione ai fondi pensione prevista nella legge, ha soggiunto che "l'adeguamento (della tassazione) sui fondi pensione inferiore ad altre categorie. Si collega a una filosofia di adeguare il trattamento ai valori medi europei. Non stiamo svantaggiando i fondi pensione".