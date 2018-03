Padoan: Ue disponibile ad attendere il Def programmatico

"Ho incontrato Dombrovskis, Moscovici e Centeno per informarli del lavoro che in Italia stiamo facendo sulla scrittura di un documento di quadro macro tendenziale e del fatto che, finché non ci sarà un nuovo governo, la Commissione deve attendere l'invio del documento programmatico che è compito del nuovo governo redigere". La Commissione si è dimostrata aperta e paziente". Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan all'Ecofin.

"Tutti all'Eurogruppo e all'Ecofin mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto 'non lo so'", ha aggiunto Padoan. "Gli ho presentato tutte le opzioni", ha poi chiosato il ministro. -"Nel presentare la situazione dell'Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l'Italia come elemento di incertezza", ha concluso.