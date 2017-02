Padoan: Ue a due velocità? Italia merita di stare in gruppo di testa

"Le velocita' multiple sono un fatto. Ci sono anche alcune che vanno in direzione opposta, come Brexit. E' sbagliato considerare che l'Italia stia nella velocità più bassa". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che ha detto di credere che "quel che la Merkel aveva in mente era lo sviluppo delle cosiddette cooperazioni rafforzate", come la collaborazione sulla tassazione delle transazioni finanziarie alle quali l'Italia ha partecipato.