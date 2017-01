Padoan: stupito da revisione stime di Fmi, no argomenti validi

"Sono un po' stupito" dalla revisione al ribasso del Pil italiano da parte del Fondo monetario "perché le ragioni addotte sono più incertezza politica, difficile da argomentare dopo il referendum e con un governo in continuità con il precedente". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. E sulle problematiche bancarie aggiunge: "Anche qui sono state prese misure per fronteggiare" alcune situazioni "che non sono preoccupanti".