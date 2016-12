Padoan: spero in 2016 dati migliori

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan spera per il 2016 "che le stime di crescita del governo possano essere superate". Lo ha detto in un'intervista al Boersen Zeitung. Secondo Padoan, poi, arrivare a un deficit del 2,4% invece che del 2,2% "è possibile in ragione dei due miliardi in più per la sicurezza", sempre che ci sia l'ok da parte dell'Unione europea.