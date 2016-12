Padoan: si cerca soluzione esodati

Il governo sta lavorando a un provvedimento che possa tutelare gli esodati, ma, avverte Pier Carlo Padoan, ancora "non ci sono certezze" sui risparmi del Fondo. Inoltre, spiega il ministro dell'Economia, è comunque necessaria una esplicita disposizione normativa per poterli utilizzare. Per il titolare di via XX settembre inoltre non ci saranno modifiche strutturali alla riforma Fornero per evitare problemi di stabilità dei conti.