20:00 - "L'Italia non fa le riforme per accontentare la Germania". Lo ha detto Pier Carlo Padoan, a Siena per l'apertura della 22esima edizione del convegno di Pontignano. "L'obiettivo è trovare una soluzione a problemi antichi, a due shock di lunga durata, a una riduzione della competitività che risale a 20 anni fa e alla stagnazione duratura e persistente", ha aggiunto il ministro dell'Economia.