Padoan:quadro economia Ue preoccupa

14:50 - "Abbiamo di fronte a noi una combinazione molto preoccupante". Così il titolare del Tesoro Pier Carlo Padoan parlando dell'economia europea alla Camera. Ci troviamo in una situazione di "bassa crescita, scarsi investimenti, alta disoccupazione, bassa o nulla inflazione in un contesto in cui il debito rimane elevato", ha sottolineato. "Le pressioni all'aggiustamento di bilancio su Paesi in deficit - ha aggiunto - siano più simmetriche".