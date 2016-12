Le prospettive economiche dell' Unione Europea "rimangono ancora deboli ed esposte a significativi rischi al ribasso" nonostante "gli sforzi profusi a livello globale". A dirlo è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , il quale torna poi sulla manovra spiegando che la legge di bilancio contiene uno "sforzo ingente" per affrontare l'emergenza migranti, che "va a beneficio non solo dell'Italia ma anche dell'Europa".

"Ue se si indebolisce vacilla anche la fiducia" - "Se si indebolisce il progetto europeo anche la fiducia vacilla. L'euroscettismo aumenta in molti Stati membri dell'Unione accrescendo l'incertezza sugli effetti delle politiche economiche", ricorda Padoan nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio.



La manovra contiene risorse per lo sviluppo e per la crescita, spiega poi il ministro, sottolineando che in ristrettezza di risorse "conta più la qualità della quantità. L'economia italiana sta crescendo" pur in un contesto globale difficile e "il debito continua a scendere".