Padoan: "Per Alitalia questo è un nuovo inizio"

Il ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan, intervistato da Cnn International, parla del caso Alitalia. "Abbiamo nominato tre commissari e garantito liquidità per altri sei mesi in cui i voli continueranno. Alitalia - aggiunge - ha asset di valore in termini di capitale umano e rotte che possono rappresentare un nuovo inizio, possibilmente con nuovi partner". Sulle ipotesi di nazionalizzazione: "E' una società privata, non la nazionalizzeremo".