Padoan: no rischi tracollo banche

I crediti in sofferenza possono essere un freno per la crescita ma non rappresentano un realistico rischio di tracollo per le banche. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a Londra, sottolineando come il problema sia frutto di "tre anni di recessione". Padoan ha ribadito gli interventi "radicali" messi in campo dal governo per rafforzare il sistema bancario, tra cui la riforma delle banche popolari.