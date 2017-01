Padoan: nel prossimo Cdm misure per migliorare il sistema bancario

Il sistema bancario italiano, ha aggiunto Padoan, resta "solido" e i fondamentali sono migliori rispetto a come vengono percepiti dai mercati finanziari.



."Non si può dire niente", ha poi affermato Padoan, circa le indiscrezioni secondo cui la Ue, nel negoziato sulla "bad bank leggera" italiana, abbia fissato una soglia di 40 miliardi sulle garanzie ai crediti in sofferenza.



Dal punto di vista macroeconomico, Padoan precisa: "Dal Forum economico globale emerge meno pessimismo di quanto non abbiano detto i mercati, con un'economia, globale e anche italiana, che continua a crescere". "C'è consenso sul fatto che le prospettive di crescita offerte dalle nuove tecnologie siano maggiori di quanto si legga", l'Italia" deve colmare il ritardo ed è uno dei temi su cui l'impegno del governo si rafforzerà", aggiunge il ministro.



Infine un accenno alla situazione migranti. "Se Schengen dovesse crollare sarebbe un colpo molto duro al processo generale di integrazione europea", afferma. "Qualcuno oggi ha detto che se Schengen crolla l'euro non avrebbe problemi. Io non sono di questa opinione. La tenuta dell'euro e' un problema non solo finanziario ma di fiducia reciproca e di volontà o meno di stare insieme".