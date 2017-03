Padoan: "Le riforme proseguono anche in anno elettorale, sulle clausole di salvaguardia vedremo"

Il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha ribadito all'Ecofin che " l'azione di riforma del governo continua anche se tecnicamente stiamo entrando in un anno elettorale". Parlando al termine della riunione, Padoan ha fatto notare in particolare "come alcune riforme richiedano anche misure che favoriscono l'inclusione sociale ". E sulle clausole di salvaguardia ha ricordato: "Sono legislate per il 2018, vedremo come gestirle".

"L'Italia continua sulla sua strategia di misure a favore delle imprese, e poi c'è la legge di bilancio che inizia già a delinearsi. Ci saranno poi misure di sostegno in particolare per le zone colpite dal terremoto, che sono considerate fuori dall'obiettivo di equilibrio strutturale", ha aggiunto il ministro.



In merito alla manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro, su cui era previsto un vertice poi saltato per problemi di agenda con il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici, Padoan ha spiegato di "non essere riuscito al momento a fissare un incontro ufficiale". "Questo però non è un problema, tanto ci sentiamo per telefono tutti i giorni", ha sottolineato.