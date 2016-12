Padoan: "La crescita accelera, l'economia italiana ha svoltato"

"La crescita accelera e l'anno prossimo sarà anche maggiore". Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan commenta così i dati Ocse e la dichiarazione del governatore di Bankitalia, Vincenzo Visco, che ha detto invece di essere deluso. "No, non sono preoccupato - dice il numero uno di Via XX Settembre -, sono incoraggiato anzi. L'economia italiana ha svoltato. Certo non sono ancora soddisfatto. Il governo farà di più e proseguirà a tagliare le tasse".