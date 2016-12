Padoan: "L'Ue rischia la fine se boccia la Manovra"

"Dal 2011 in poi l'Italia ha speso miliardi e miliardi per affrontare un'emergenza migranti che non era e non è un problema solo suo, ma dell'intera Unione. E nessuno ci ha finora riconosciuto questo impegno economico", sottolinea il ministro intervistato da La Repubblica. Invece "qualche mese fa alla Turchia sono stati riconosciuti dall'Europa 3 miliardi proprio per far fronte all'emergenza migranti".



Inoltre, prosegue Padoan, "si parla poco del cuore della Manovra dove ci sono gli interventi sulle imprese e sulla produttività che hanno un forte effetto sulla crescita: confermiamo il superammortamento per l'acquisto di beni strumentali e introduciamo l'iperammortamento per investimenti materiali e immateriali in nuove tecnologie. E mettiamo due miliardi aggiuntivi per la realizzazione di opere pubbliche".



Padoan ribadisce che per lo "sviluppo e il contrasto delle disuguaglianze" è necessario superare l'austerità, "come chiesto anche dal G20 e per questo noi siamo un modello per l'Europa. Oggi il problema non è dire sì o no all'Europa, ma dire sì a un'Europa diversa, che non stia ferma e invece si muova".