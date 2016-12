Padoan: "L'Italia tra Paesi più virtuosi, si merita la flessibilità"

Il disavanzo dell'Italia "continua a scendere al 2,6% nel 2015, al 2,3% quest'anno e all'1,8% nell'anno successivo, questo pone l'Italia fra i paesi più virtuosi in tema di politiche di bilancio, inoltre facciamo le riforme strutturali, quindi abbiamo tutte carte in regola per chiedere e ottenere la flessibilità". Lo ha dichiarato il ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan. La flessibilità prevede di premiare chi fa più investimenti", ha aggiunto.