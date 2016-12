Padoan: "L'Italia cresce, dati incoraggianti ma non soddisfacenti"

L'Italia è tornata a crescere e la disoccupazione è in calo: dati, secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, "incoraggianti ma non soddisfacenti". Per questo "c'è l'impegno a continuare sulla strada delle riforme". E sulle stime Fmi che danno una crescita inferiore al previsto, il ministro sottolinea che "sono diverse dalle nostre. Vedremo chi alla fine avrà ragione; noi comunque sulle previsioni abbiamo un tasso di errore molto basso".