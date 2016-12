Padoan: "L'evasione punisce gli onesti" Renzi: "Stangare chi viola le norme"

12:52 - L'evasione fiscale "sottrae all'erario risorse ingenti" che "potrebbero essere utilizzate dallo Stato per migliorare il bilancio pubblico, per ridurre la pressione fiscale e per perseguire obiettivi di equità sociale". A sottolinearlo è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, secondo il quale, inoltre, l'evasione "distorce il mercato, perché pone i contribuenti onesti in una condizione sfavorevole rispetto agli evasori".

Intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico della Guardia di finanza, Padoan annuncia l'introduzione di nuove misure volte a contrastare l'evasione fiscale e parla anche di cifre: "Con la legge di Stabilità si introducono misure di contrasto che consentiranno di recuperare risorse per circa 3,5 miliardi di euro aggiuntivi rispetto al 2014".



"A partire dai primi mesi del 2015, l'Agenzia delle Entrate segnalerà ai contribuenti eventuali incongruenze emerse dal raffronto delle banche dati, in modo che i contribuenti potranno fare le loro verifiche ancora prima di presentare la dichiarazione dei redditi", dichiara poi il ministro dell'Economia. "Tutto questo permetterà di migliorare la cooperazione tra contribuenti e amministrazione fiscale per incentivare l'adempimento spontaneo".



Renzi: "Norme più semplici e stangare chi le viola" - Anche il premier, Matteo Renzi, parla di Fisco: "Bisogna cambiare approccio verso il cittadino, che si deve sentire moralmente accompagnato. Il pubblico non è solo controllore ma diventa il consulente. Per chi sbaglia non ci sono scappatoie, va stangato ma le norme vanno rese più semplici, la semplicità è presupposto per il contrasto alla criminalità".



"Impressionante 91 miliardi di evasione" - E' "impressionante il numero di 91 miliardi stimati di evasione fiscale, qualcosa come 6 punti di Pil", aggiunge Renzi sottolineando che la lotta all'evasione è "sacrosanta".