Padoan: "Lʼeconomia cresce ma non così velocemente, il Pil verrà rivisto al ribasso"

"L'economia italiana sta crescendo non così velocemente come vorremmo. Le previsioni di crescita saranno riviste al ribasso anche nei dati che il governo rilascerà ad ottobre". Lo ha anticipato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , intervenendo all'Euromoney Conference. Sulle banche Padoan ha sottolineato che il settore "si sta muovendo nella giusta direzione" anche se "ci vuole un po' di tempo per tornare alla normalità".

I numeri sugli Npl, i cosiddetti crediti deteriorati, in pancia alle banche italiane, ha aggiunto, "sono a volte esagerati, bisogna guardare i numeri veri, che sono concentrati, inoltre, in un certo numero di banche". Le misure, ha sottolineato il ministro, "stanno iniziando a dare i loro frutti dando vita a banche più forti".



Nel suo intervento Padoan ha parlato anche del referendum costituzionale. "La riforma del Senato renderà più celere e efficace il processo legislativo oltre a ridurre i costi della politica", ha spiegato. Inoltre, per il titolare dell'Economia, "votare sì semplifica anche la macchina pubblica".



"Le tasse - ha poi assicurato - continueranno ad essere abbassate. Dovremo fare in modo credibile". "Stiamo guardando ad altre voci di spesa su cui intervenire", ha aggiunto.



Renzi: "I dati del Pil non vanno ancora come vorremmo" - "I dati del Prodotto interno lordo sono tornati positivi, ma ancora non vanno con la velocità che vorremmo. Il nostro governo non nasconde la verità". Lo ha detto il premier Matteo Renzi secondo cui "grazie alle riforme, prima tra tutte quella del Lavoro, finalmente l'Italia ha comunque rimesso la macchina nella direzione giusta, dopo anni che era ferma". il presidente del Consiglio ha poi aggiunto che "ora il nostro è il Paese più interessante dove fare investimenti".