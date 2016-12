Padoan: Italia fuori da recessione

"Fortunatamente l'Italia è uscita dalla recessione, il compito della politica è di passare alla crescita". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, alla scuola di formazione politica del Pd in corso a Roma. Il debito "è una vulnerabilità che ci portiamo appresso - ha aggiunto - ma, come come dice la Commissione europea, nel 2016 comincerà a diminuire dopo molti anni di aumento".