Padoan: Italia è in una fase nuova

L'Italia è "in una nuova fase che io ritengo fortemente positiva con un nuovo ruolo dello Stato che interviene attraverso il mercato per far crescere l'economia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, durante la presentazione del piano industriale 2016-2020 di Cassa depositi e prestiti. "In questo modo si aggiungono strumenti che servono tutto il Paese", ha aggiunto.